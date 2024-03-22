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Липа Федор Павлович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1795

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Липа Павел Нестерович

Мать: Липа / Липовая / Анна Савична

Рождение ребёнка
1817

Сын: Липа Петр Федорович

Мать ребёнка: Марченко Домникия

Рождение ребёнка
1819

Сын: Липа Андрей Федорович

Мать ребёнка: Марченко Домникия

Рождение ребёнка
1825

Сын: Липа Никифор Федорович

Мать ребёнка: Марченко Домникия

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Марченко Домникия

Рождение ребёнка
1830

Сын: Липа Ефим Федорович

Мать ребёнка: Марченко Домникия

Смерть
1842
Похороны
Неизвестно
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