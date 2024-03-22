Липа Федор Павлович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1817
Сын: Липа Петр Федорович
Мать ребёнка: Марченко Домникия
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Марченко Домникия
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Марченко Домникия
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Марченко Домникия
Рождение ребёнка
1830
Сын: Липа Ефим Федорович
Мать ребёнка: Марченко Домникия
Смерть
1842
Похороны
Неизвестно