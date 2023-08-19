Марченко Домникия
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Липа Петр Федорович
Отец ребёнка: Липа Федор Павлович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Липа Федор Павлович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Липа Федор Павлович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Липа Федор Павлович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Липа Ефим Федорович
Отец ребёнка: Липа Федор Павлович
Смерть
Неизвестно