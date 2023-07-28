Липа / Липовая / Анна Савична
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Липа Осип Павлович
Отец ребёнка: Липа Павел Нестерович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марфа Павловна
Отец ребёнка: Липа Павел Нестерович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Липа Павел Нестерович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Липа Федор Павлович
Отец ребёнка: Липа Павел Нестерович
Смерть
Неизвестно