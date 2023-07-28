Липа / Липовая / Анна Савична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛипа / Липовая / Анна Савична

Липа / Липовая / Анна Савична

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Липа Осип Павлович

Отец ребёнка: Липа Павел Нестерович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марфа Павловна

Отец ребёнка: Липа Павел Нестерович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Липа Герасим Павлович

Отец ребёнка: Липа Павел Нестерович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Липа Федор Павлович

Отец ребёнка: Липа Павел Нестерович

Смерть
Неизвестно