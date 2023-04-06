Бондаренко (Разбежкина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Разбежкина) Анна Григорьевна

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Место рождения

Русский Юрмаш, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.11.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.02.16

Муж: Бондаренко Никита Леонтьевич

Кичибеевского починка крн Никита Леонтьев Бондаренко, православный, первым браком, 19 лет и Кичибеевского починка крня дочь Анна Григорьевна Разбежкина, православная, первым браком, 21 год 9на самом д... Показать все
Рождение
13.11.1893

Отец: Разбежкин Григорий Филиппович

Мать: скрыто настройками приватности

Русский Юрмаш, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1916

Дочь: Бондаренко Зинаида Никитична

Отец ребёнка: Бондаренко Никита Леонтьевич

Восприемники: Кичибеевского починка кр-н Александр Гавриилов Чеботарь и того же починка кр-я девица Ольга Григорьева Разбежкина
Смерть
Неизвестно
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