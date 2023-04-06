Бондаренко (Разбежкина) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.02.16
Кичибеевского починка крн Никита Леонтьев Бондаренко, православный, первым браком, 19 лет и Кичибеевского починка крня дочь Анна Григорьевна Разбежкина, православная, первым браком, 21 год 9на самом д... Показать все
Рождение
13.11.1893
Отец: Разбежкин Григорий Филиппович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.1916
Дочь: Бондаренко Зинаида Никитична
Отец ребёнка: Бондаренко Никита Леонтьевич
Восприемники: Кичибеевского починка кр-н Александр Гавриилов Чеботарь и того же починка кр-я девица Ольга Григорьева Разбежкина
Смерть
Неизвестно