Бондаренко Никита Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.16
Кичибеевского починка крн Никита Леонтьев Бондаренко, православный, первым браком, 19 лет и Кичибеевского починка крня дочь Анна Григорьевна Разбежкина, православная, первым браком, 21 год 9на самом д... Показать все
Рождение ребёнка
09.10.1916
Дочь: Бондаренко Зинаида Никитична
Мать ребёнка: Бондаренко Анна Григорьевна
Восприемники: Кичибеевского починка кр-н Александр Гавриилов Чеботарь и того же починка кр-я девица Ольга Григорьева Разбежкина
Смерть
Неизвестно