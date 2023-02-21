Бондаренко Никита Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко Никита Леонтьевич

Бондаренко Никита Леонтьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.16

Жена: Бондаренко Анна Григорьевна

Кичибеевского починка крн Никита Леонтьев Бондаренко, православный, первым браком, 19 лет и Кичибеевского починка крня дочь Анна Григорьевна Разбежкина, православная, первым браком, 21 год 9на самом д... Показать все
Рождение ребёнка
09.10.1916

Дочь: Бондаренко Зинаида Никитична

Мать ребёнка: Бондаренко Анна Григорьевна

Восприемники: Кичибеевского починка кр-н Александр Гавриилов Чеботарь и того же починка кр-я девица Ольга Григорьева Разбежкина
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close