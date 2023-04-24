Разбежкин Григорий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
13.11.1893
Дочь: Бондаренко Анна Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.1896
Дочь: Пискарёва Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.06.1899
Дочь: Разбежкина Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.1900
Дочь: Разбежкина Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1913
Сын: Григорий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно