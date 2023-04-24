Разбежкин Григорий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разбежкин Григорий Филиппович

Место рождения

Русский Юрмаш, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Разбежкин Филипп Ананьевич

Мать: Разбежкина Евдокия Кондратьевна

Русский Юрмаш, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1893

Дочь: Бондаренко Анна Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Русский Юрмаш, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1896

Дочь: Пискарёва Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Русский Юрмаш, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1899

Дочь: Разбежкина Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Русский Юрмаш, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1900

Дочь: Разбежкина Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Русский Юрмаш, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1913

Сын: Григорий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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