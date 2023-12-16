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(Линдер) Мария Петровна

Место рождения

Кочетовка/Шовское Лебедянского уезда Тамбовской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Линдер Петр

Мать: Линдер Федора Николаевна

Кочетовка/Шовское Лебедянского уезда Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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