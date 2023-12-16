(Линдер) Мария Петровна
Место рожденияКочетовка/Шовское Лебедянского уезда Тамбовской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Линдер Петр
Мать: Линдер Федора Николаевна
Кочетовка/Шовское Лебедянского уезда Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.
Дочь: Валентина
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно