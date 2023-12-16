Линдер Федора Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Любцева Матрена Петровна
Отец ребёнка: Линдер Петр
Кочетовка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Линдер Петр
Кочетовка/Шовское Лебедянского уезда Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Линдер Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Линдер Петр
Кочетовка/Шовское Лебедянского уезда Тамбовской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Линдер Петр
Смерть
Неизвестно
Даниловское кладбище