Линдер Федора Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линдер Федора Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Любцева Матрена Петровна

Отец ребёнка: Линдер Петр

Кочетовка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Линдер Петр

Кочетовка/Шовское Лебедянского уезда Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Линдер Василий Петрович

Отец ребёнка: Линдер Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Линдер Петр

Кочетовка/Шовское Лебедянского уезда Тамбовской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Линдер Петр

Смерть
Неизвестно
Даниловское кладбище
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