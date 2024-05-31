Линдер Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Линдер Федора Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Линдер) Мария Петровна
Мать ребёнка: Линдер Федора Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Линдер Федора Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: (Линдер) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Линдер Федора Николаевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Любцева (Линдер) Матрена Петровна
Мать ребёнка: Линдер Федора Николаевна
Кочетовка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно