Линдер Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линдер Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Линдер Василий Петрович

Мать ребёнка: Линдер Федора Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Линдер) Мария Петровна

Мать ребёнка: Линдер Федора Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Линдер Федора Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: (Линдер) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Линдер Федора Николаевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Любцева (Линдер) Матрена Петровна

Мать ребёнка: Линдер Федора Николаевна

Кочетовка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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