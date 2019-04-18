Лузина Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.?
Дата смерти18.04.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1971
Дочь: Тимерханова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Лузин Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульцева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Лузин Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якименко Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Лузин Николай Александрович
Смерть
18.04.2019