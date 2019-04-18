Лузина Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина Нина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.?

Дата смерти

18.04.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1971

Дочь: Тимерханова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Лузин Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульцева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Лузин Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якименко Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Лузин Николай Александрович

Смерть
18.04.2019
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