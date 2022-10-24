Лузин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1971
Дочь: Тимерханова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Лузина Нина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульцева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Лузина Нина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якименко Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Лузина Нина Павловна