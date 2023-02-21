Тимерханова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимерханова Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1971

Отец: Лузин Николай Александрович

Мать: Лузина Нина Павловна

Рождение ребёнка
19.05.1990

Сын: Тимерханов Рамиль Рамилевич

Отец ребёнка: Тимерханов Рамиль Мансурович

Рождение ребёнка
07.09.2007

Дочь: Тимерханова Надежда Рамилевна

Отец ребёнка: Тимерханов Рамиль Мансурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимерханов Рамиль Мансурович

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