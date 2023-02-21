Тимерханова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1971
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1971
Отец: Лузин Николай Александрович
Мать: Лузина Нина Павловна
Рождение ребёнка
19.05.1990
Сын: Тимерханов Рамиль Рамилевич
Отец ребёнка: Тимерханов Рамиль Мансурович
Рождение ребёнка
07.09.2007
Дочь: Тимерханова Надежда Рамилевна
Отец ребёнка: Тимерханов Рамиль Мансурович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимерханов Рамиль Мансурович