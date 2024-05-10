Качева Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
Около 1846
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Качев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Качев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Качева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Качев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Качев Николай Иванович
Смерть
Неизвестно