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Качев Николай Иванович

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1846

Жена: Качева Прасковья Ивановна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Качев Павел Николаевич

Мать ребёнка: Качева Прасковья Ивановна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1848

Сын: Качев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Качева Прасковья Ивановна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Качева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Качева Прасковья Ивановна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1865

Сын: Качев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Качева Прасковья Ивановна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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