Качев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Около 1846
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Качева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Качева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Качева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Качева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Качева Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно