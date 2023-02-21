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Талдыкина Мария Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Талдыкина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Талдыкин Андрей Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Талдыкин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Талдыкин Андрей Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Талдыкин Семен Андреевич

Отец ребёнка: Талдыкин Андрей Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Тутукова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Талдыкин Андрей Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Талдыкин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Талдыкин Андрей Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Талдыкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Талдыкин Андрей Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Талдыкина Параскева

Отец ребёнка: Талдыкин Андрей Федорович

Рождение ребёнка
30.05.1879 ст.

Сын: Талдыкин Денис

Отец ребёнка: Талдыкин Андрей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Андрей Федорович

Смерть
Неизвестно
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