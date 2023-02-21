Талдыкина Мария Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Талдыкина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Талдыкин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Талдыкин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Талдыкин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Тутукова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Талдыкин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Талдыкин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Талдыкин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Талдыкин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Талдыкина Параскева
Отец ребёнка: Талдыкин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
30.05.1879 ст.
Сын: Талдыкин Денис
Отец ребёнка: Талдыкин Андрей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно