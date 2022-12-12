Талдыкин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
09.11.1894 ст.
Сын: Талдыкин Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
04.07.1899 ст.
Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1901 ст.
Дочь: Талдыкина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.1902 ст.
Сын: Талдыкин Александр
Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно