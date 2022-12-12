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Талдыкин Иван Андреевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Талдыкин Андрей Федорович

Мать: Талдыкина Мария Борисовна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1894 ст.

Сын: Талдыкин Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1899 ст.

Сын: Талдыкин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1901 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.08.1902 ст.

Сын: Талдыкин Александр

Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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