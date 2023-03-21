Сироткина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1906

Сын: Сироткин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Сироткин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сироткина Фёкла

Отец ребёнка: Сироткин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сироткина Ираида Михайловна

Отец ребёнка: Сироткин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Кондратий Михайлович

Отец ребёнка: Сироткин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Акакий Михайлович

Отец ребёнка: Сироткин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Сироткин Михаил

Смерть
?.06.1946
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