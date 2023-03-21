Сироткина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1906
Сын: Сироткин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Сироткин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сироткина Фёкла
Отец ребёнка: Сироткин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сироткина Ираида Михайловна
Отец ребёнка: Сироткин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Кондратий Михайлович
Отец ребёнка: Сироткин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Акакий Михайлович
Отец ребёнка: Сироткин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Тихон Михайлович
Отец ребёнка: Сироткин Михаил
Смерть
?.06.1946