Сироткина Ираида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткина Ираида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сироткин Михаил

Мать: Сироткина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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