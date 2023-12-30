Котовский Куприян Демьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Котовский Демьян
Мать: Настя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котовский Василий Куприянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котовский Владимир Куприянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котовская Галина Куприяновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно