Котовский Куприян Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котовский Куприян Демьянович

Место рождения

Белогорье, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Котовский Демьян

Мать: Настя

Белогорье, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котовский Василий Куприянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котовский Владимир Куприянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котовская Галина Куприяновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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