Котовский Демьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Настя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котовская Надежда Демьяновна
Мать ребёнка: Настя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котовский Иван Демьянович
Мать ребёнка: Настя
Рождение ребёнка
27.04.1912
Дочь: Котовская Мотря Демьяновна
Мать ребёнка: Настя
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Котовский Куприян Демьянович
Мать ребёнка: Настя
Белогорье, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно