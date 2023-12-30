Котовский Демьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котовский Демьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Настя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котовская Надежда Демьяновна

Мать ребёнка: Настя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котовский Иван Демьянович

Мать ребёнка: Настя

Рождение ребёнка
27.04.1912

Дочь: Котовская Мотря Демьяновна

Мать ребёнка: Настя

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Котовский Куприян Демьянович

Мать ребёнка: Настя

Белогорье, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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