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Богучарский Владимир Викторович

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Место рождения

Кружилинский, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

25.03.1970

Дата смерти

16.04.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1970

Отец: Богучарский Виктор Борисович

Мать: Богучарская Любовь Васильевна

Кружилинский, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.04.1995

Сын: Богучарский Олег Владимирович

Мать ребёнка: Богучарская Ольга Олеговна

Новомихайловское, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.06.1997

Дочь: Богучарская Елена Владимировна

Мать ребёнка: Богучарская Ольга Олеговна

Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
16.04.2015
Новомихайловское, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
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