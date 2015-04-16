Богучарский Владимир Викторович
Место рождения
Дата рождения25.03.1970
Дата смерти16.04.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1970
Рождение ребёнка
06.04.1995
Сын: Богучарский Олег Владимирович
Мать ребёнка: Богучарская Ольга Олеговна
Рождение ребёнка
04.06.1997
Дочь: Богучарская Елена Владимировна
Мать ребёнка: Богучарская Ольга Олеговна
Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
16.04.2015