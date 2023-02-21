Богучарская (Тимакова) Ольга Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богучарская (Тимакова) Ольга Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1973

Отец: Тимаков Олег Петрович

Мать: Тимакова Заира Саноевна

Рождение ребёнка
06.04.1995

Сын: Богучарский Олег Владимирович

Отец ребёнка: Богучарский Владимир Викторович

Новомихайловское, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.06.1997

Дочь: Богучарская Елена Владимировна

Отец ребёнка: Богучарский Владимир Викторович

Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край