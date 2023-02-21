Богучарская (Тимакова) Ольга Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.12.1973
Отец: Тимаков Олег Петрович
Мать: Тимакова Заира Саноевна
Рождение ребёнка
06.04.1995
Сын: Богучарский Олег Владимирович
Отец ребёнка: Богучарский Владимир Викторович
Новомихайловское, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.06.1997
Дочь: Богучарская Елена Владимировна
Отец ребёнка: Богучарский Владимир Викторович
Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край