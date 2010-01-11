Богучарская (Федунова) Любовь Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.09.1952
Дата смерти11.01.2010
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1952
Рождение ребёнка
25.03.1970
Сын: Богучарский Владимир Викторович
Отец ребёнка: Богучарский Виктор Борисович
Кружилинский, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
11.01.2010
Калининский, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область