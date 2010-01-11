Богучарская (Федунова) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богучарская (Федунова) Любовь Васильевна

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Место рождения

Вешенская, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

23.09.1952

Дата смерти

11.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1952

Отец: Федунов Василий Яковлевич

Мать: Федунова Ксения Антоновна

Вешенская, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.03.1970

Сын: Богучарский Владимир Викторович

Отец ребёнка: Богучарский Виктор Борисович

Кружилинский, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
11.01.2010
Калининский, Шолоховский муниципальный район, Ростовская область
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