Шиповский Константин Константинович
мужской, родился 09.06.1951, Кобулети, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
умер 2024, Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
МатьШиповская (Зеленая) Анна Ивановна02.06.1914 ст. г.р.
ОтецШиповский КонстантинНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
09.06.1951
Кобулети, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
2024
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край