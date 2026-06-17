Шиповский Константин Константинович 09.06.1951 — найти родственников по фамилии на Familio

Шиповский Константин Константинович

Автор
АВ
Ваганов А.

мужской, родился 09.06.1951, Кобулети, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

умер 2024, Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Мать
Шиповская (Зеленая) Анна Ивановна02.06.1914 ст. г.р.
Отец
Шиповский КонстантинНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1951

Отец: Шиповский Константин

Мать: Шиповская (Зеленая) Анна Ивановна

Кобулети, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Смерть
2024
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

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