Погадаев Филипп Степанович
Место рождения
Дата рождения15.10.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1799
Крещение
16.10.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820
Сын: Погадаев Федор Филиппович
Мать ребёнка: Погадаева Параскева Саввична
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мелания Филипповна
Мать ребёнка: Погадаева Параскева Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно