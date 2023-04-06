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Погадаев Филипп Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.10.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1799

Отец: Погадаев Степан Васильевич

Мать: Погадаева Ксения Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.10.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820

Сын: Погадаев Федор Филиппович

Мать ребёнка: Погадаева Параскева Саввична

Ивановка, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мелания Филипповна

Мать ребёнка: Погадаева Параскева Саввична

Ивановка, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погадаева Параскева Саввична

Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Чайковский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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