Погадаева Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Погадаев Филипп Степанович
Отец ребёнка: Погадаев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Погадаев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Мариамна Степановна
Отец ребёнка: Погадаев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1799
Сын: Погадаев Филипп Степанович
Отец ребёнка: Погадаев Степан Васильевич
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Наталия Степановна
Отец ребёнка: Погадаев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Пелагия Степановна
Отец ребёнка: Погадаев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Погадаев Василий Степанович
Отец ребёнка: Погадаев Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно