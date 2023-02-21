Погадаева Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погадаева Ксения Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Погадаев Филипп Степанович

Отец ребёнка: Погадаев Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Погадаев Степан Васильевич

Ивановка, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Мариамна Степановна

Отец ребёнка: Погадаев Степан Васильевич

Ивановка, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
15.10.1799

Сын: Погадаев Филипп Степанович

Отец ребёнка: Погадаев Степан Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Наталия Степановна

Отец ребёнка: Погадаев Степан Васильевич

Ивановка, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Пелагия Степановна

Отец ребёнка: Погадаев Степан Васильевич

Ивановка, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1808

Сын: Погадаев Василий Степанович

Отец ребёнка: Погадаев Степан Васильевич

Ивановка, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погадаев Степан Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Чайковский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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