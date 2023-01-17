Погадаева Параскева Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погадаева Параскева Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Погадаев Федор Филиппович

Отец ребёнка: Погадаев Филипп Степанович

Ивановка, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мелания Филипповна

Отец ребёнка: Погадаев Филипп Степанович

Ивановка, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погадаев Филипп Степанович

Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Чайковский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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