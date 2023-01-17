Погадаева Параскева Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Погадаев Федор Филиппович
Отец ребёнка: Погадаев Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мелания Филипповна
Отец ребёнка: Погадаев Филипп Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно