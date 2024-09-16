Закоптелкова (Верхоланцева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1896 и 1898
Дата смертиОколо 30.01.1961
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1896 и 1898
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закоптелкова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Закоптелков Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закоптелкова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Закоптелков Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закоптелков Павел Иванович
Отец ребёнка: Закоптелков Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закоптелков Николай Иванович
Отец ребёнка: Закоптелков Иван Егорович
Рождение ребёнка
09.05.1915
Дочь: Попова (Закоптелкова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Закоптелков Иван Егорович
Смерть
Около 30.01.1961