Закоптелкова (Верхоланцева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закоптелкова (Верхоланцева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1896 и 1898

Дата смерти

Около 30.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1896 и 1898

Отец: Верхоланцев Иван Егорович

Мать: Верхоланцева (Ларионова) Акулина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закоптелков Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закоптелкова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Закоптелков Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закоптелкова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Закоптелков Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закоптелков Павел Иванович

Отец ребёнка: Закоптелков Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закоптелков Николай Иванович

Отец ребёнка: Закоптелков Иван Егорович

Рождение ребёнка
09.05.1915

Дочь: Попова (Закоптелкова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Закоптелков Иван Егорович

Смерть
Около 30.01.1961

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