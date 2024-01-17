Закоптелков Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закоптелков Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Закоптелков Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1915

Дочь: Попова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Закоптелкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закоптелкова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Закоптелкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закоптелкова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Закоптелкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закоптелков Павел Иванович

Мать ребёнка: Закоптелкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закоптелков Николай Иванович

Мать ребёнка: Закоптелкова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закоптелкова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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