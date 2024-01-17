Закоптелков Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Закоптелков Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1915
Дочь: Попова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Закоптелкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закоптелкова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Закоптелкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закоптелкова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Закоптелкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закоптелков Павел Иванович
Мать ребёнка: Закоптелкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закоптелков Николай Иванович
Мать ребёнка: Закоптелкова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно