Андрияшина Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1947 по 1949
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрияшина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Андрияшин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрияшина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Андрияшин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрияшин Иван
Рождение ребёнка
1891
Сын: Андрияшин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Андрияшин Иван
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Андрияшина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Андрияшин Иван
Рождение ребёнка
1907
Сын: Андрияшин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Андрияшин Иван
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Малинкина (Андрияшина) Мария (Марфа) Ивановна
Отец ребёнка: Андрияшин Иван
Смерть
С 1947 по 1949