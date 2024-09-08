Андрияшина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрияшина Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1947 по 1949

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрияшина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Андрияшин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрияшина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Андрияшин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрияшин Иван

Рождение ребёнка
1891

Сын: Андрияшин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Андрияшин Иван

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Андрияшина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Андрияшин Иван

Рождение ребёнка
1907

Сын: Андрияшин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Андрияшин Иван

Тырново, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Малинкина (Андрияшина) Мария (Марфа) Ивановна

Отец ребёнка: Андрияшин Иван

Тырново, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
С 1947 по 1949

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