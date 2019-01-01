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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2064Тырново, с. каз.при р. Истье.194102420440Церковь православная 1. Сельское правление. Училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
844. Тырново, село бывшее государственное, при речке Истье, дворов 156, жителей 976, волостное правление (уездный город в 19 верстах), церковь православная, лавка, 3 пост Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Тырново14219042131127400239897991сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Тырново, село3746при р. р. Истье и Ямне20379979315923820—волостн. правл.Церк. дер., цер.-пр. шк. и сельс. вол. пр., мельн. вод. и ветрян., кузн., каз. вин. лав., синельное завед., 2 мелоч. лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1331Тырновосело54°17'с.ш.39°36'в.д.N-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61625405101с Тырновосело