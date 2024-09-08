Андрияшина Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Андрияшин Иван
Мать: Андрияшина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожушкин Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Кожушкин Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1928
Дочь: Кожушкина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Кожушкин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
18.02.1928
Сын: Кожушкин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Кожушкин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
После 1928
Дочь: (Кожушкина) Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Кожушкин Василий Андреевич
Смерть
1942
Во время ВОВ была эвакуирована в Козьмодемьянск. Работала водовозом, зимой простудилась и умерла.