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Андрияшина Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Андрияшин Иван

Мать: Андрияшина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожушкин Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Кожушкин Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожушкин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
До 1928

Дочь: Кожушкина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Кожушкин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
18.02.1928

Сын: Кожушкин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Кожушкин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
После 1928

Дочь: (Кожушкина) Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Кожушкин Василий Андреевич

Смерть
1942
Во время ВОВ была эвакуирована в Козьмодемьянск. Работала водовозом, зимой простудилась и умерла.

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