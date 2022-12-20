Коноплев Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1945
Дата смерти20.12.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.09.1968
Дочь: Коноплева Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: Кулакова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
02.12.1969
Сын: Коноплев Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Кулакова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коноплев Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Кулакова Надежда Александровна
Смерть
20.12.2022