Коноплев Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплев Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1945

Дата смерти

20.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1968

Дочь: Коноплева Татьяна Валерьевна

Мать ребёнка: Кулакова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
02.12.1969

Сын: Коноплев Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Кулакова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коноплев Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Кулакова Надежда Александровна

Смерть
20.12.2022
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