Коноплева Татьяна Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1968
Рождение ребёнка
16.01.1987
Дочь: Корчагина Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
26.06.2007
Сын: Котов Ростислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Котов Дмитрий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старов Юрий Леонидович