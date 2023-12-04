Коноплева Татьяна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплева Татьяна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1968

Отец: Коноплев Валерий Иванович

Мать: Кулакова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
16.01.1987

Дочь: Корчагина Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.06.2007

Сын: Котов Ростислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Котов Дмитрий Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Дмитрий Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старов Юрий Леонидович

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