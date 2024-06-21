Фастова Федосья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фастова Федосья Фёдоровна

Место рождения

Орловский уезд

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостов (Фастов) Леон Федотович

Место жительства
Неизвестно
Сединкино, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Старикова (Фастова) Василиса Леонова

Отец ребёнка: Хвостов (Фастов) Леон Федотович

Смерть
Неизвестно

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