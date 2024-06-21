Фастова Федосья Фёдоровна
Место рожденияОрловский уезд
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сединкино, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Старикова (Фастова) Василиса Леонова
Отец ребёнка: Хвостов (Фастов) Леон Федотович
Смерть
Неизвестно