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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
86Архангельское (Вишневец), с. каз.при рч. Вишневце.311579273296Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
102. Архангельское (Вишневец), село бывшее государственное, при речке Вишневце, дворов 96, жителей 605, церковь православная
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Архангельское-Вышневец (село)7Станция Еропкино М.-К. ж. д.
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
13228Архангельское I-ое об-воселоЗмиевский—Всего: 43. Крестьянского типа: 43.891142033213.94.3Еропкино, М.-К. ж. д. : 5,3 км.п. а. Еропкино: 5,3 км.Шк. I-ой ст.; кр. уг.