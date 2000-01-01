село Вишневец, Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Вишневец

Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
86Архангельское (Вишневец), с. каз.при рч. Вишневце.311579273296Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Яковлевская волость
102. Архангельское (Вишневец), село бывшее государственное, при речке Вишневце, дворов 96, жителей 605, церковь православная

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Яковлевская волость
Архангельское-Вышневец (село)7Станция Еропкино М.-К. ж. д.

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Орловский уезд, Свердловская волость
13228Архангельское I-ое об-воселоЗмиевскийВсего: 43. Крестьянского типа: 43.891142033213.94.3Еропкино, М.-К. ж. д. : 5,3 км.п. а. Еропкино: 5,3 км.Шк. I-ой ст.; кр. уг.

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