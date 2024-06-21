Хвостов (Фастов) Леон Федотович
Место рожденияОрловский уезд
Дата рождения1815
Дата смерти12.12.1900 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Фастов Федот
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Старикова (Фастова) Василиса Леонова
Мать ребёнка: Фастова Федосья Фёдоровна
Место жительства
1853
Сединкино, Заводоуковский, Тюменская область
Смерть
12.12.1900 ст.
Киселево, Упоровский муниципальный район, Тюменская область