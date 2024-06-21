Хвостов (Фастов) Леон Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостов (Фастов) Леон Федотович

Место рождения

Орловский уезд

Дата рождения

1815

Дата смерти

12.12.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Фастов Федот

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фастова Федосья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Старикова (Фастова) Василиса Леонова

Мать ребёнка: Фастова Федосья Фёдоровна

Место жительства
1853
Сединкино, Заводоуковский, Тюменская область
Смерть
12.12.1900 ст.
Киселево, Упоровский муниципальный район, Тюменская область

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