Celt Julianna Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Celt Julianna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Celt Zygmunt

Отец ребёнка: Celt Ferdynand

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Celt) Bronisława

Отец ребёнка: Celt Ferdynand

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Celt Alfred

Отец ребёнка: Celt Ferdynand

Рождение ребёнка
17.11.1893

Сын: Celt Feliks

Отец ребёнка: Celt Ferdynand

Смерть
Неизвестно

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