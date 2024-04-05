Celt Julianna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Celt Zygmunt
Отец ребёнка: Celt Ferdynand
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Celt) Bronisława
Отец ребёнка: Celt Ferdynand
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Celt Alfred
Отец ребёнка: Celt Ferdynand
Рождение ребёнка
17.11.1893
Сын: Celt Feliks
Отец ребёнка: Celt Ferdynand
Смерть
Неизвестно