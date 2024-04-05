Celt Ferdynand Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиCelt Ferdynand

Celt Ferdynand

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Celt Zygmunt

Мать ребёнка: Celt Julianna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Celt) Bronisława

Мать ребёнка: Celt Julianna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Celt Alfred

Мать ребёнка: Celt Julianna

Рождение ребёнка
17.11.1893

Сын: Celt Feliks

Мать ребёнка: Celt Julianna

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.