Celt Ferdynand
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Celt Zygmunt
Мать ребёнка: Celt Julianna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Celt) Bronisława
Мать ребёнка: Celt Julianna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Celt Alfred
Мать ребёнка: Celt Julianna
Рождение ребёнка
17.11.1893
Сын: Celt Feliks
Мать ребёнка: Celt Julianna
Смерть
Неизвестно