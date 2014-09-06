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Степанов Иван Александрович
Степанов Иван Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.09.2014
Пол
Мужской
Отец
Степанов Александр Васильевич
1989 г.р.
Мать
Степанова Инна Андреевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.2014
Отец:
Степанов Александр Васильевич
Мать:
Степанова Инна Андреевна
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