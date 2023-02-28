Степанова Инна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1990
Отец: Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
06.09.2014
Сын: Степанов Иван Александрович
Отец ребёнка: Степанов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
12.05.2018
Дочь: Степанова Юлия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно