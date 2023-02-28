Степанова Инна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанова Инна Андреевна

Степанова Инна Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1990

Отец: Андрей Анатольевич

Мать: Афанасьева Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.2014

Сын: Степанов Иван Александрович

Отец ребёнка: Степанов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
12.05.2018

Дочь: Степанова Юлия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Александр Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close