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Степанов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1989

Отец: Степанов Василий Иванович

Мать: Степанова Марина Федоровна

Рождение ребёнка
06.09.2014

Сын: Степанов Иван Александрович

Мать ребёнка: Степанова Инна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Инна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Инна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Юлия Александровна

Мать ребёнка: не указана

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