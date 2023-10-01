Архипов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1898

Отец: Архипов Александр Анисимович

Мать: Архипова Павла Федотовна

Рождение ребёнка
21.01.1917

Дочь: Архипова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Архипова Матрона Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Матрона Исаевна

Место жительства
Неизвестно
Лебедянка, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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