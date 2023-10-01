Архипов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1898
Рождение ребёнка
21.01.1917
Дочь: Архипова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Архипова Матрона Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Матрона Исаевна
Место жительства
Неизвестно
Лебедянка, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно