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Архипова Павла Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1892

Дочь: Архипова Александра Александровна

Отец ребёнка: Архипов Александр Анисимович

Лебедянка, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.07.1897

Сын: Архипов Василий Александрович

Отец ребёнка: Архипов Александр Анисимович

Рождение ребёнка
23.07.1898

Сын: Архипов Николай Александрович

Отец ребёнка: Архипов Александр Анисимович

Рождение ребёнка
17.03.1901

Дочь: Архипова Федосия Александровна

Отец ребёнка: Архипов Александр Анисимович

Рождение ребёнка
28.01.1904

Дочь: Архипова Афанисия Александровна

Отец ребёнка: Архипов Александр Анисимович

Рождение ребёнка
28.08.1906

Дочь: Архипова Вера Александровна

Отец ребёнка: Архипов Александр Анисимович

Рождение ребёнка
24.06.1911

Дочь: Архипова Анна Александровна

Отец ребёнка: Архипов Александр Анисимович

Рождение ребёнка
18.02.1914

Дочь: Архипова Марина Александровна

Отец ребёнка: Архипов Александр Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Александр Анисимович

Смерть
Неизвестно
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