Архипова Павла Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1892
Дочь: Архипова Александра Александровна
Отец ребёнка: Архипов Александр Анисимович
Лебедянка, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.07.1897
Сын: Архипов Василий Александрович
Отец ребёнка: Архипов Александр Анисимович
Рождение ребёнка
23.07.1898
Сын: Архипов Николай Александрович
Отец ребёнка: Архипов Александр Анисимович
Рождение ребёнка
17.03.1901
Дочь: Архипова Федосия Александровна
Отец ребёнка: Архипов Александр Анисимович
Рождение ребёнка
28.01.1904
Дочь: Архипова Афанисия Александровна
Отец ребёнка: Архипов Александр Анисимович
Рождение ребёнка
28.08.1906
Дочь: Архипова Вера Александровна
Отец ребёнка: Архипов Александр Анисимович
Рождение ребёнка
24.06.1911
Дочь: Архипова Анна Александровна
Отец ребёнка: Архипов Александр Анисимович
Рождение ребёнка
18.02.1914
Дочь: Архипова Марина Александровна
Отец ребёнка: Архипов Александр Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно