Фетисова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1920
Сын: Фетисов Александр Денисович
Отец ребёнка: Фетисов Денис
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Бахтаева Мария Денисовна
Отец ребёнка: Фетисов Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуляева Ефросиния Денисовна
Отец ребёнка: Фетисов Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаранчук Ульяна Денисовна
Отец ребёнка: Фетисов Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фетисов Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фетисов Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фетисов Михаил
Отец ребёнка: Фетисов Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фетисов Денис
Смерть
Неизвестно