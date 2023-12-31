Фетисова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1920

Сын: Фетисов Александр Денисович

Отец ребёнка: Фетисов Денис

Салтаим, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Бахтаева Мария Денисовна

Отец ребёнка: Фетисов Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуляева Ефросиния Денисовна

Отец ребёнка: Фетисов Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаранчук Ульяна Денисовна

Отец ребёнка: Фетисов Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Иван Денисович

Отец ребёнка: Фетисов Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Игнат Денисович

Отец ребёнка: Фетисов Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Михаил

Отец ребёнка: Фетисов Денис

Салтаим, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Петр Денисович

Отец ребёнка: Фетисов Денис

Салтаим, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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