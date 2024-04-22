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Фетисов Александр Денисович

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Место рождения

Салтаим, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

07.04.1920

Дата смерти

14.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1920

Отец: Фетисов Денис

Мать: Фетисова Наталья

Салтаим, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.06.1940

Дочь: Головко Нина Ивановна

Мать ребёнка: Фетисова Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
13.07.1941

Дочь: Никитина Людмила Александровна

Мать ребёнка: Фетисова Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
19.06.1944

Дочь: Суховеева Антонина Александровна

Мать ребёнка: Фетисова Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
09.07.1946

Дочь: Алексютина Раиса Александровна

Мать ребёнка: Фетисова Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
09.07.1947

Дочь: Савельева Галина Александровна

Мать ребёнка: Фетисова Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
05.03.1952

Дочь: Лосева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Фетисова Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
28.06.1956

Дочь: Тайлакова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Фетисова Наталья Семеновна

Смерть
14.08.1971
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