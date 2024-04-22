Фетисов Александр Денисович
Место рождения
Дата рождения07.04.1920
Дата смерти14.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1920
Отец: Фетисов Денис
Мать: Фетисова Наталья
Рождение ребёнка
25.06.1940
Дочь: Головко Нина Ивановна
Мать ребёнка: Фетисова Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
13.07.1941
Дочь: Никитина Людмила Александровна
Мать ребёнка: Фетисова Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
19.06.1944
Дочь: Суховеева Антонина Александровна
Мать ребёнка: Фетисова Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
09.07.1946
Дочь: Алексютина Раиса Александровна
Мать ребёнка: Фетисова Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
09.07.1947
Дочь: Савельева Галина Александровна
Мать ребёнка: Фетисова Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
05.03.1952
Дочь: Лосева Наталья Александровна
Мать ребёнка: Фетисова Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
28.06.1956
Дочь: Тайлакова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Фетисова Наталья Семеновна
Смерть
14.08.1971