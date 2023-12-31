Фетисов Денис
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фетисов Отец Дениса
Мать: Фетисова Мать Дениса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуляева (Фетисова) Ефросиния Денисовна
Мать ребёнка: Фетисова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаранчук (Фетисова) Ульяна Денисовна
Мать ребёнка: Фетисова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фетисова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фетисова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фетисов Михаил
Мать ребёнка: Фетисова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фетисова Наталья
Рождение ребёнка
07.04.1920
Сын: Фетисов Александр Денисович
Мать ребёнка: Фетисова Наталья
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Бахтаева (Фетисова) Мария Денисовна
Мать ребёнка: Фетисова Наталья
Смерть
Неизвестно