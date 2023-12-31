Фетисов Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФетисов Денис

Фетисов Денис

Место рождения

Салтаим, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фетисов Отец Дениса

Мать: Фетисова Мать Дениса

Салтаим, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуляева (Фетисова) Ефросиния Денисовна

Мать ребёнка: Фетисова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаранчук (Фетисова) Ульяна Денисовна

Мать ребёнка: Фетисова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Иван Денисович

Мать ребёнка: Фетисова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Игнат Денисович

Мать ребёнка: Фетисова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Михаил

Мать ребёнка: Фетисова Наталья

Салтаим, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Петр Денисович

Мать ребёнка: Фетисова Наталья

Салтаим, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.04.1920

Сын: Фетисов Александр Денисович

Мать ребёнка: Фетисова Наталья

Салтаим, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Бахтаева (Фетисова) Мария Денисовна

Мать ребёнка: Фетисова Наталья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.