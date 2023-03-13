Харитонова Матрена Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова Матрена Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Харитоновъ Корнила

Отец ребёнка: Харитоновъ Архипъ

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Харитоновъ Архипъ

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Харитоновъ Архипъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитоновъ Архипъ

Смерть
1792
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