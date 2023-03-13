Харитонова Матрена Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Харитоновъ Корнила
Отец ребёнка: Харитоновъ Архипъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Харитоновъ Архипъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Харитоновъ Архипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харитоновъ Архипъ
Смерть
1792