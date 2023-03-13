Харитоновъ Корнила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитоновъ Корнила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Харитоновъ Архипъ

Мать: Харитонова Матрена Кондратьева

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