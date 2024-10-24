Тихон Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Родион Тихонович
Мать ребёнка: Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
01.12.1800
Сын: Потап Тихонович
Мать ребёнка: Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
10.01.1804
Дочь: Татьяна Тихоновна
Мать ребёнка: Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
03.08.1806
Сын: Матвей Тихонович
Мать ребёнка: Устинья Васильевна
Смерть
Неизвестно