Тихон Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихон Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Родион Тихонович

Мать ребёнка: Устинья Васильевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1800

Сын: Потап Тихонович

Мать ребёнка: Устинья Васильевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.01.1804

Дочь: Татьяна Тихоновна

Мать ребёнка: Устинья Васильевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1806

Сын: Матвей Тихонович

Мать ребёнка: Устинья Васильевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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